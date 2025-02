ГАЛЕРЕЯ Известные британские исполнители зажгли в таллиннском ночном клубе!

Venjent также участвовал в продюсировании треков для альбома The Day Is My Enemy (2015) группы The Prodigy и написал музыку для хоррора The Owners (2020). Помимо этого, он был участником группы Never Not Nothing, чьи композиции собрали миллионы прослушиваний на Spotify и других платформах.