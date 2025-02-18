ГАЛЕРЕЯ Известные британские исполнители зажгли в таллиннском ночном клубе!

Delta Heavy - любимый многими британский музыкальный дуэт (Нем Холл и Саймон Джеймс), известный своими энергичными живыми выступлениями и высоким качеством звучания. Они сотрудничали с такими артистами, как Avicii, Diplo, Rita Ora, Chase & Status, Martin Solveig, Dizzee Rascal и многими другими. В Helitehas Delta Heavy выступили в рамках тура в поддержку нового альбома.

Tantrum Desire - Джей Фалае, прославился мощной и динамичной музыкой. Его треки покорили танцполы по всему миру. Он работал с такими звездами, как The Wanted, Laidback Luke, Rusko, Matrix & Futurebound, Wideboys и Utah Saints.

Venjent - артист и продюсер из Лондона, работающий в жанре drum’n’bass. Он стал известен благодаря превращению повседневных звуков в энергичные хиты, среди которых Open the Door, Unmask Your Emotions и Create Machines.

Venjent также участвовал в продюсировании треков для альбома The Day Is My Enemy (2015) группы The Prodigy и написал музыку для хоррора The Owners (2020). Помимо этого, он был участником группы Never Not Nothing, чьи композиции собрали миллионы прослушиваний на Spotify и других платформах.