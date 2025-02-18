ВИДЕО ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! В Ласнамяэ пешехода от попадания под автобус отделяли пару сантиметров

Запись с видеорегистратора водитель опубликовал в Facebook-группе «EZ-дуны!», обратив внимание на то, что перед выходом на пешеходный переход необходимо осмотреться. «Водитель автобуса тоже, конечно, молодец, даже не подумал остановиться. Будьте осторожны!» - добавил он.

На сегодняшний день у публикации более 50 000 просмотров и около трехсот комментариев. Многие пользователи радуются, что женщина осталась жива, а некоторые отмечают, что на перекрестке не помешало бы установить светофор.

Руководитель дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс заявил, что, к сожалению, вблизи пешеходных переходов по-прежнему происходят ДТП - независимо от того, регулируемый это переход или нет.

«Водители должны быть готовы к тому, что пешеходы и пользователи легкого транспорта могут переходить дорогу вблизи пешеходных переходов. Это означает, что необходимо заранее снижать скорость и убедиться, что с обеих сторон действительно никто не выбежит на проезжую часть - даже если на первый взгляд кажется, что никого рядом нет», - пояснил Кирсс.

Он добавил, что и пешеходы должны убедиться, что переход для них безопасен и что водитель заметил их.

«Безопасность дорожного движения начинается с каждого из нас, и для ее обеспечения необходимо быть внимательными и учитывать других участников движения», - подчеркнул глава дорожного надзора.

С января 2022 года произошло 997 ДТП с участием пешеходов, в которых погибло 38 человек.

В 2022 году произошло 331 ДТП с пешеходами, погибло 11 человек.

В 2023 году произошло 336 ДТП с пешеходами, погибло 17 человек.

В 2024 году произошло 330 ДТП с пешеходами, погибло 10 человек.