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ФОТО «Попадание в десятку!» Житель Эстонии перевоплотился в Томми Кэша

Перевод: Седа Дунгурова
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Юллар, переодетый в Томми Кэша.
Юллар, переодетый в Томми Кэша. Фото: Erakogu

«За утренним эспрессо я сшила для мужа новый галстук», - пишет жительница Хаапсалу Лийви, которая переодела своего спутника жизни в представителя Эстонии на Евровидении, Томми Кэша.

Жительнице Хаапсалу Лийви пришла в голову замечательная идея. Она решила переодеть своего мужа Юллара в Томми Кэша и специально для этого сшила ему длинный красный галстук - такой же, как у победителя Eesti Laul. Фотографиями Лийви поделилась в Facebook-группе Kõigile, kõigile... isetehtud nokitsused ja ütlemised.

«Сегодня, за утренним эспрессо, я сшила для мужа новый галстук. Из моего старого вечернего платья», - пишет она. 

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