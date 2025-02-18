«За утренним эспрессо я сшила для мужа новый галстук», - пишет жительница Хаапсалу Лийви, которая переодела своего спутника жизни в представителя Эстонии на Евровидении, Томми Кэша.
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ФОТО ⟩ «Попадание в десятку!» Житель Эстонии перевоплотился в Томми Кэша
Жительнице Хаапсалу Лийви пришла в голову замечательная идея. Она решила переодеть своего мужа Юллара в Томми Кэша и специально для этого сшила ему длинный красный галстук - такой же, как у победителя Eesti Laul. Фотографиями Лийви поделилась в Facebook-группе Kõigile, kõigile... isetehtud nokitsused ja ütlemised.