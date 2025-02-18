В возрасте 97 лет умер создатель шоколадной пасты Nutella

О смерти химика стало известно 14 февраля, а 17 февраля его похоронили в итальянской Альбе.

Родился Ривелла в Барбареско, Италия, а в компании Ferrero начал работать в 1952 году. В 25 лет он, только что получив диплом по броматологической химии в Турине, начал работать в «химической комнате» компании, Ривелла​ сыграл ключевую роль в создании новаторских продуктов, изучая сырье и совершенствуя вкусы.

Будучи техническим менеджером, а затем директором, он проводил исследования, в результате которых разработал самую известную в мире шоколадную пасту Nutella. Название лакомства также придумал Ривелла. А вкус десерта завоевал сердца миллионов людей во всем мире.

Кроме Nutella, Франческо Ривелла создал и другие известные сладости Ferrero: конфеты Mon Cherì, драже Tic Tac, Kinder Chocolate, Kinder Surprise and Ferrero Rocher.

За годы работы Ривелла поднялся до высшего руководства, став доверенной правой рукой Микеле Ферреро. Они вместе путешествовали по миру, чтобы исследовать сладости с целью усовершенствовать их, а не копировать.

Помимо работы в Ferrero, Ривелла был президентом Ордена химиков Пьемонта. Он вышел на пенсию в 1993 году, проработав в компании сорок лет и оставив после себя богатое наследие в мире сладостей. После выхода на пенсию он поселился в Альбе, где занимался садоводством и наслаждался традиционной игрой с мячом, паллапуньо.

У Ривеллы осталось трое сыновей, дочь и семь внуков.