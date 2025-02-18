Райан Рейнольдс публично высмеял конфликт своей жены Блейк Лайвли с режиссером Джастином Бальдони

Реакция публики оказалась неоднозначной. Поклонники хорошо помнят, что Блейк обвинила Джастина именно в харассменте. Домогательства по-настоящему серьезная вещь в Голливуде, и расплата может стоить чуть ли не карьеры и всего состояния. Однако чрезмерная веселость Райана и его жены, а также тот факт, что актер позволяет себе шутки на счет того, что Лайвли стала жертвой такого поведения со стороны Бальдони, не очень-то похожи на то, что у пары тяжелые времена.

«Это было ужасно. Блейк и Райан пытаются искупить свою вину, шутя о сексуальных домогательствах. Они просто усугубляют ситуацию», - написал один из пользователей. Другой дополнил его комментарий, заметив, что Джастин явно не видит в происходящем ничего смешного, ведь он остался без нескольких проектов на фоне конфликта, дошедшего до суда.

Надо заметить, общественность приняла Райана и Блейк не очень-то тепло. Едва ли хоть где-нибудь сейчас найдется пара добрых слов о паре. По мнению абсолютного большинства, Лайвли и Рейнольдс показали себя как пара обманщиков, которая готова на все, чтобы добиться желаемого. По некоторым данным, Лайвли устроила скандал и обвинила Бальдони в домогательствах якобы за тем, чтобы забрать права на вторую часть фильма «Все закончится на нас».