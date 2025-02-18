Потрясающую рыбацкую деревню в Испании назвали обязательным местом для посещения в этом году

Сан-Висенте-де-ла-Баркера в Кантабрии была названа The Guardian одним из «необходимых мест» для посещения на европейском побережье в этом году.

«Эта средневековая рыбацкая деревня ошеломит любого, и добраться до нее можно по низким мостам, которые пересекают устье Эскудо. С тающим снегом Пикос-де-Эуропа за вашей спиной, яркой зеленой травой под ногами, сверкающими реками и залитым солнцем морем впереди, Сан-Висенте весной - это противоядие от зимней спячки», - писали в статье.

Интерестно, что старый город средневековой деревни был объявлен объектом культурного интереса в 1987 году благодаря множеству памятников, включая старую церковь, замок и остатки стен.

Коллекция мостов Сан-Висенте-де-ла-Баркера, включая мост Маса с 28 арками, построенный в 16 веке, также остается неотъемлемой частью идентичности деревни.

Отмечается, что деревня также может похвастаться несколькими потрясающими пляжами, включая Фуэнтес, Примера-де-Сан-Висенте и Эль-Росаль, а также ярким эстуарием, полным ярких лодок. Журналисты отметили:

«Само море скрывается за мысом с белыми песчаными пляжами Мерон и Ойамбре, которые популярны среди серферов».

Важно, что средневековая деревня сохранила свою тесную связь с морем, а ее порт остается одним из самых загруженных в регионе. Дополнительным преимуществом этого является тот факт, что местные рестораны предлагают лучшую свежую и традиционную кухню.

Например, Sorropotun - тушеный тунец с картофелем - одно из самых символичных местных блюд.

«Для тех, кто жаждет испанского места отдыха, которое источает культурное и историческое наследие, но без толп, которые съезжаются в популярные места страны, как только школы заканчивают учебный год на Пасху, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - идеальный выбор», - сказано в статье.

В это время в деревне проводится несколько праздников, которые предлагают посетителям возможность полностью погрузиться в ее культуру и традиции. Сюда входит фестиваль Folia, праздник в пасхальный вторник, когда по улицам проносят статую Девы Марии де ла-Баркера.

В качестве дополнительного бонуса потрясающий природный парк Ойамбре - дом скал, пляжей и лугов - находится прямо у порога Сан-Висенте-де-ла-Баркера, а прибрежные города Комильяс, Суансес и Льянес находятся неподалеку. Например, до Сантандера можно добраться всего за 45 минут.