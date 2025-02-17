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Безработную женщину арестовали из-за раздавленной булочки

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Вы привыкли проверять свежесть хлеба или выпечки в магазине, надавливая на изделие через упаковку? Одна женщина столкнулась с неприятностями с полицией, когда сделала это, так как владелец магазина заявил, что она намеренно портит товар.

Японка зашла в продуктовый магазин в Фукуоке и взяла упаковку из четырех булочек с черным кунжутом и сливочным сыром. Владелец торговой точки увидел, как покупательница раздавила выпечку большим пальцем и ушла, не заплатив.

Власти города Фукуоке подтвердили Би-би-си, что 40-летняя женщина была задержана за причинение материального ущерба магазину. По данным полиции, безработная женщина заявила, что всего лишь проверяла твердость булочки, слегка нажав на нее рукой.

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