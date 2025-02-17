Первая леди Украины Елена Зеленская и президент Владимир Зеленский вчера, 16 февраля, прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, пишет Главред.
Елена Зеленская поразила пользователей Сети своим образом во время визита в Объединенные Арабские Эмираты
В соцсетях президента появилось видео, как они с супругой прилетели на переговоры.
Елена Зеленская предпочла бордовый брючный костюм, он состоял из пиджака и брюк-палаццо, которые уже стали визитной карточкой первой леди. Зеленский же выбрал черную толстовку и брюки.
Отметим, супруги отправились в ОАЭ, чтобы возвратить из российского плена, как можно больше украинцев, а также пройдут переговоры на счет инвестиций и экономического партнерства.