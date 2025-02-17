Елена Зеленская поразила пользователей Сети своим образом во время визита в Объединенные Арабские Эмираты

В соцсетях президента появилось видео, как они с супругой прилетели на переговоры.

Елена Зеленская предпочла бордовый брючный костюм, он состоял из пиджака и брюк-палаццо, которые уже стали визитной карточкой первой леди. Зеленский же выбрал черную толстовку и брюки.

Отметим, супруги отправились в ОАЭ, чтобы возвратить из российского плена, как можно больше украинцев, а также пройдут переговоры на счет инвестиций и экономического партнерства.