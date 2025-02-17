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Удивительная причина, почему на женское нижнее белье пришивают бантик

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Трусы с бантиками. Снимок иллюстративный.
Трусы с бантиками. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Вы когда-нибудь смотрели на женское нижнее белье и задавались вопросом: «Зачем этот маленький бантик на трусах?» Это просто декоративный элемент, подчеркивающий женственность, или у него есть некая практичная функция? Ответ: и то, и другое!

Исторически бантик имел вполне практическое предназначение. До появления эластичных резинок и современных материалов женщины фиксировали нижнее белье с помощью лент или шнурков, которые завязывали спереди бантиком.

Это помогало надежно удерживать белье на месте и упрощало утренний процесс одевания - особенно в те времена, когда женщинам приходилось часто одеваться в сумерках или при свечах. До появления электричества женщины нередко переодевались в темноте, и бантик помогал различать переднюю и заднюю часть белья.

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