Вы когда-нибудь смотрели на женское нижнее белье и задавались вопросом: «Зачем этот маленький бантик на трусах?» Это просто декоративный элемент, подчеркивающий женственность, или у него есть некая практичная функция? Ответ: и то, и другое!
Для подписчиков
Удивительная причина, почему на женское нижнее белье пришивают бантик
Исторически бантик имел вполне практическое предназначение. До появления эластичных резинок и современных материалов женщины фиксировали нижнее белье с помощью лент или шнурков, которые завязывали спереди бантиком.