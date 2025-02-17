Удивительная причина, почему на женское нижнее белье пришивают бантик

Исторически бантик имел вполне практическое предназначение. До появления эластичных резинок и современных материалов женщины фиксировали нижнее белье с помощью лент или шнурков, которые завязывали спереди бантиком.

Это помогало надежно удерживать белье на месте и упрощало утренний процесс одевания - особенно в те времена, когда женщинам приходилось часто одеваться в сумерках или при свечах. До появления электричества женщины нередко переодевались в темноте, и бантик помогал различать переднюю и заднюю часть белья.