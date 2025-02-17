Сильвия Ильвес планирует принять участие в Eesti Laul в следующем году

Сильвия Ильвес рассказала редакции, что она очень довольна победителем прошедшего конкурса Eesti Laul и совершенно не была удивлена победой Томми Кэша. «Забавно, что такое шуточное видео, которое я выложила в соцсети, так быстро набрало популярность», - прокомментировала она свою версию исполнения. У самой артистки нет аккаунта в TikTok, поэтому она не знает, что там происходит.