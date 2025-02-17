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Сильвия Ильвес планирует принять участие в Eesti Laul в следующем году

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Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

В TikTok появилось видео, где Сильвия Ильвес исполняет свою версию песни Томми Кэша. Многие считают, что виолончелисткамогла бы даже отправиться на конкурс вместе с победителем эстонского отбора на Евровидение-2025.

Сильвия Ильвес рассказала редакции, что она очень довольна победителем прошедшего конкурса Eesti Laul и совершенно не была удивлена победой Томми Кэша. «Забавно, что такое шуточное видео, которое я выложила в соцсети, так быстро набрало популярность», - прокомментировала она свою версию исполнения. У самой артистки нет аккаунта в TikTok, поэтому она не знает, что там происходит.

Видео дошло даже до самого Кэша, и он его тоже поделился им. «Сильвия могла бы исполнить эту песню вместе с Томми», - отметил один из комментаторов. На данный момент видео собрало более 100 000 просмотров. Если бы Томми пригласил ее на Евровидение, Сильвия бы с радостью согласилась.

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