В TikTok появилось видео, где Сильвия Ильвес исполняет свою версию песни Томми Кэша. Многие считают, что виолончелистка могла бы даже отправиться на конкурс вместе с победителем эстонского отбора на Евровидение-2025.
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Сильвия Ильвес планирует принять участие в Eesti Laul в следующем году
Сильвия Ильвес рассказала редакции, что она очень довольна победителем прошедшего конкурса Eesti Laul и совершенно не была удивлена победой Томми Кэша. «Забавно, что такое шуточное видео, которое я выложила в соцсети, так быстро набрало популярность», - прокомментировала она свою версию исполнения. У самой артистки нет аккаунта в TikTok, поэтому она не знает, что там происходит.