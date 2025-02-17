Жители Эстонии возмущены: многие обращаются в ЭМО с проблемами, которые мог бы решить семейный врач

Один из пользователей Reddit создал пост по теме обращений в отделение экстренной помощи. «Меня удивило, что в комментариях к статье есть немало людей, которые считают, что следует просто увеличить пропускную способность ЭМО, чтобы все могли как можно быстрее попасть к специалисту. А зачем вообще людям попадать к врачу в тот же день с незначительными проблемами?» - задал он вопрос.