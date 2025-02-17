В последние дни на Reddit разгорелась жаркая дискуссия вокруг недавно опубликованной в Eesti Ekspress статьи: EMO juht: meile võiks saada pöörduda ainult saatekirjaga. Основной вопрос обсуждения - когда действительно стоит обращаться в ЭМО, а когда достаточно консультации семейного врача.
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Жители Эстонии возмущены: многие обращаются в ЭМО с проблемами, которые мог бы решить семейный врач
Один из пользователей Reddit создал пост по теме обращений в отделение экстренной помощи. «Меня удивило, что в комментариях к статье есть немало людей, которые считают, что следует просто увеличить пропускную способность ЭМО, чтобы все могли как можно быстрее попасть к специалисту. А зачем вообще людям попадать к врачу в тот же день с незначительными проблемами?» - задал он вопрос.