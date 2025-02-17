Эстонская звезда соцсетей рассказала о страшном авиаперелете: весь самолет кричал

Самолет, в котором находилась Мэрилин Нау, попал в зону сильной турбулентности. Блогер призналась, что никогда раньше не испытывала подобного. «Весь самолет кричал», - рассказала Нау. Мэрилин рассказала, что на тот момент действительно думала, что ей нужно держать за руку кого-то из незнакомых людей, чтобы чувствовать себя спокойнее. «Только что раздавали напитки, и мой чай выплеснулся из стакана», - добавила она, отметив, что все вещи полетели в разные стороны.