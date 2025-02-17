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Эстонская звезда соцсетей рассказала о страшном авиаперелете: весь самолет кричал

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Мэрилин Нау.
Мэрилин Нау. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Проживающая в Америке блогер Мэрилин Нау рассказала в соцсетях, что стала свидетельницей тревожных моментов во время авиаперелета.

Самолет, в котором находилась Мэрилин Нау, попал в зону сильной турбулентности. Блогер призналась, что никогда раньше не испытывала подобного. «Весь самолет кричал», - рассказала Нау. Мэрилин рассказала, что на тот момент действительно думала, что ей нужно держать за руку кого-то из незнакомых людей, чтобы чувствовать себя спокойнее. «Только что раздавали напитки, и мой чай выплеснулся из стакана», - добавила она, отметив, что все вещи полетели в разные стороны.

Турбулентность длилась около 20 минут, но, к счастью, никто не пострадал. Нау также сказала, что посадка была совершенно нормальной.

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