У каждого из нас есть слабости, о которых не всегда хочется говорить вслух, потому что люди могут это осудить. Кто-то в тайне от всех слушает старые хиты, а кто-то под покровом ночи ест взбитые сливки, сидя у холодильника. Но какие же «порочные» удовольствия есть у жителей Эстонии?
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Жители Эстонии рассказали об удовольствиях, о которых стыдно говорить вслух: «Люблю смотреть видео, где людям выдавливают прыщи»
Недавно на Reddit появилось обсуждение на тему guilty pleasure (порочное удовольствие - англ.) - тех радостей, за которые иногда бывает стыдно. Автор вопроса поделился, что раз в квартал покупает Mesikäpp по цене 25 евро за килограмм.