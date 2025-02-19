Жители Эстонии рассказали об удовольствиях, о которых стыдно говорить вслух: «Люблю смотреть видео, где людям выдавливают прыщи»

Недавно на Reddit появилось обсуждение на тему guilty pleasure (порочное удовольствие - англ. ) - тех радостей, за которые иногда бывает стыдно. Автор вопроса поделился, что раз в квартал покупает Mesikäpp по цене 25 евро за килограмм.

Некоторые жители Эстонии признаются, что испытывают странное удовольствие от чтения анонимных форумов и комментариев: «Все это очень увлекательно, особенно если знаешь, о ком идет речь. К счастью, на такие вещи часто уже нет времени».

Другие же увлекаются теориями заговора, даже если не всегда в них верят, а кто-то часами смотрит записи с полицейских нагрудных камер.