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Жители Эстонии рассказали об удовольствиях, о которых стыдно говорить вслух: «Люблю смотреть видео, где людям выдавливают прыщи»

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Фото статьи
Фото: Коллаж Rus.Postimees/canva/shutterstock

У каждого из нас есть слабости, о которых не всегда хочется говорить вслух, потому что люди могут это осудить. Кто-то в тайне от всех слушает старые хиты, а кто-то под покровом ночи ест взбитые сливки, сидя у холодильника. Но какие же «порочные» удовольствия есть у жителей Эстонии?

Недавно на Reddit появилось обсуждение на тему guilty pleasure (порочное удовольствие - англ.) - тех радостей, за которые иногда бывает стыдно. Автор вопроса поделился, что раз в квартал покупает Mesikäpp по цене 25 евро за килограмм.

Некоторые жители Эстонии признаются, что испытывают странное удовольствие от чтения анонимных форумов и комментариев: «Все это очень увлекательно, особенно если знаешь, о ком идет речь. К счастью, на такие вещи часто уже нет времени».
Другие же увлекаются теориями заговора, даже если не всегда в них верят, а кто-то часами смотрит записи с полицейских нагрудных камер.

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