Как номер квартиры влияет на жизнь ее обитателей

Для тех, кто выбирает безопасность и стабильность, подходит номер четыре. Здесь лучше будут чувствовать себя консерваторы - те, кто думает о развитии бизнеса, накоплении капитала на старость. Не подойдет этот номер весельчакам и свободолюбивым.

Для вечеринок, веселья и приключений лучше всего подходит жилье под номером пять. Опять же, оно противопоказано ищущим покоя. Если в планах создания семьи и постройки светлого и стабильного будущего, то жить здесь не стоит, считает Фелиция Бендер. «Пять - число излишеств, поэтому вы, как и ваши гости, можете злоупотреблять алкоголем, наркотиками, слишком много есть», - говорит Фелиция Бендер.

Жилье под номером шесть также подходит семьям с детьми, это дом красоты, воспитания. Минус жилья с этим номером в том, что его владельцы могут испытывать дискомфорт от собственного перфекционизма и от чрезмерного чувства ответственности.

Идеальное место для самопознания и созерцания, для тех, кто находится в духовном поиске - это дом или квартира под номером семь. Но он никак не подходит для тех, кто мечтает строить карьеру и зарабатывать деньги. Здесь уживутся писатели, ученые, преподаватели, те, кто не боится одиночества.

Если говорить о доме, квартире с номером восемь, - это место для тех, кто стремится к максимальному финансовому благополучию и власти. В приоритете у хозяев должны быть деньги, иначе им здесь будет неуютно.