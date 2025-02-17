У Шакиры возникли серьезные проблемы со здоровьем в разгар гастрольного тура Las Mujeres Ya No Lloran по Латинской Америке. Певице пришлось отменить концерт в Перу в связи с тем, что ее экстренно госпитализировали из-за болей в животе. Об этом Шакира сообщила в запрещенной соцсети.
Шакира экстренно госпитализирована в разгар гастрольного тура
«С сожалением сообщаю всем, что прошлой ночью мне пришлось обратиться в отделение неотложной помощи из-за боли в брюшной полости», - написала певица.
Шакира уточнила, что врачи, которые ее осмотрели, сказали: пока певица не может выступать. Певица сказала, что надеется быть в форме и дать концерт в Перу в новые даты, а также поблагодарила за поддержку и понимание.
Мировое турне Шакиры по Латинской Америке продлится до середины марта и завершится концертом в Мехико. В мае и июне певица отправится на гастроли по Северной Америке.