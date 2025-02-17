В марте прошлого года Марсель Вихманн был задержан за рулем с 1,5 промилле алкоголя в крови. Это далеко не первый случай, когда он оказывается перед судом за вождение в нетрезвом виде.
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Эстонский предприниматель, пойманный за рулем в нетрезвом виде, снова предстанет перед судом в апреле: «Займитесь более важными темами»
8 марта прошлого года в 00:30 патрульные полицейские остановил автомобиль в уезде Сауе. За рулем находился предприниматель Марсель Вихманн, у которого выявили алкогольное опьянение в 1,5 промилле.