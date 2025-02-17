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Эстонский предприниматель, пойманный за рулем в нетрезвом виде, снова предстанет перед судом в апреле: «Займитесь более важными темами»

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Фото статьи
Фото: Toomas Huik / Postimees

В марте прошлого года Марсель Вихманн был задержан за рулем с 1,5 промилле алкоголя в крови. Это далеко не первый случай, когда он оказывается перед судом за вождение в нетрезвом виде.

8 марта прошлого года в 00:30 патрульные полицейские остановил автомобиль в уезде Сауе. За рулем находился предприниматель Марсель Вихманн, у которого выявили алкогольное опьянение в 1,5 промилле.

На предварительном судебном заседании, состоявшемся ранним утром в понедельник, самого Вихманна не было. Его защитник, присяжный адвокат Норман Аас, ходатайствовал о частичном закрытии слушаний, объясняя это тем, что в ходе заседания будут обсуждаться медицинские данные. Суд удовлетворил это ходатайство, сделав предварительное заседание частично закрытым.

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