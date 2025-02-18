ФОТО Бутерброд с килькой на День независимости: в каком столичном магазине выгоднее купить ингредиенты

Продуктовая корзина в Prisma. Фото: Limon.ee

На четвертом месте сеть продуктовых магазинов Coop. Самый дешевый черный хлеб здесь представлен за 0,75 евро, а за 1,79 евро - сливочное масло. Цена на кильку пряного посола в этом продуктовом точно такая же, как и в Maxima, - 1,79 евро. Яйца здесь стоят 1,49 евро, а зеленый лук - 1,69. Всего ингредиенты для бутербродов с килькой в Coop обойдутся вам в 7,51 евро.

Продуктовая корзина в Coop. Фото: Limon.ee

В Rimi эстонский черный хлеб стоит столько же, сколько и в Selver, - 59 центов, а сливочное масло в этой сети продуктовых магазинов можно найти и за 1,39. Как и в предыдущих магазинах, цена на кильку пряного посола здесь точно такая же: 1,79 евро. Самые дешевые яйца здесь стоят 1,19, а шнитт-лук, родственник зеленого, в Rimi дороже, - 1,99. В сумме, за все ингредиенты для излюбленного бутерброда, вы заплатите 6,95 евро.

Продуктовая корзина в Rimi. Фото: Limon.ee

Одним из самых дешевых продуктовых магазинов оказался Grossi. Тут черный хлеб обойдется вам всего в 0,47 евро, сливочное масло - в 1,19 евро, килька пряного посола - в 1,78, а яйца - в 1,18. Единственное, в этом магазине мы не смогли найти зеленый лук, который бы продавался отдельно, поэтому покупать придется целый «комплект». За укроп, петрушку и лук вы заплатите всего 1,51 евро. И того: 6,13 евро за продукты, из которых можно приготовить любимую закуску большинства жителей Эстонии!

Продуктовая корзина в Grossi. Фото: Limon.ee

На последнем месте красуется Lidl, в котором, к сожалению, мы не смогли найти главный ингредиент, - кильку. Но зато радуют цены на остальные продукты. Так, например, черный хлеб стоит всего 0,47 евро, сливочное масло - 1,17, яйца - 1,49, а зеленый лук - 1,19 евро. В сумме получается, что за четыре из пяти необходимых для бутербродов с килькой продуктов вы заплатите 4,32. Но кто знает, если бы в Lidl все же продавали кильку, во сколько она бы обошлась покупателям...

Продуктовая корзина в Lidl. Фото: Limon.ee

В каком продуктовом магазине покупать ингредиенты для бутербродов с килькой, выбирать вам. А мы пока напомним рецепт традиционного блюда:

Очищаем заранее отваренные яйца и нарезаем их толстыми кольцами. Нарезаем также зеленый лук, но мелко. Затем берем черный хлеб и намазываем его сливочным маслом. Сверху выкладываем филе кильки, поверх которого добавляем нарезанные яйца. Бутерброд украшаем зеленым луком и, при желании, можно также добавить свежемолотый черный перец.

Приятного аппетита!