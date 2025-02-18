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ФОТО Бутерброд с килькой на День независимости: в каком столичном магазине выгоднее купить ингредиенты

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Бутерброд с килькой.
Бутерброд с килькой. Фото: Arvo Meeks

Совсем скоро, 24 февраля, вся Эстония будет отмечать День независимости. И какой же праздник без излюбленного угощения - бутербродов с килькой? Мы обошли семь разных продуктовых магазинов в Таллинне и выяснили, где выгоднее всего покупать ингредиенты для традиционного блюда.

Для бутербродов с килькой надо не так много: черный хлеб, масло, килька, яйца и зеленый лук. Но в какой сети магазинов эти продукты обойдутся вам дешевле всего?

Заглянув в Selver, мы узнали, что именно в этом продуктовом ингредиенты для всеми любимых бутербродов дороже всего. И хотя черный хлеб здесь стоит всего 59 центов, цена за сливочное масло в разы выше, чем в других сетях, - 2,39 евро. Килька пряного посола же стоит 1,89, яйца - 2,05 евро, а зеленый лук - 1,79. В сумме за продукты для традиционного угощения придется заплатить 8,18 евро.

Продуктовая корзина в Selver.
Продуктовая корзина в Selver. Фото: Limon.ee

На втором месте расположилась Maxima, где хлеб стоит уже дороже - 0,89 евро - а сливочное масло, наоборот, дешевле, чем в предыдущем магазине - 1,59 евро. Но обращаем ваше внимание, что такая цена на хлеб действует только до 24 февраля! После праздника цена будет уже выше и тем, кто захочет насладиться бутербродами с килькой, придется раскошелиться и заплатить уже 1,08 евро.  

В этом магазине точно такая же килька пряного посола стоит уже 1,79, зато на яйца не самая приятная цена - 2,69. Хотя если у вас есть карточка клиента, вам повезло: сможете сэкономить 80 центов. К сожалению, в продуктовом магазине зеленого лука не было, но в Barbora самый дешевый вариант - шнитт-лук - стоит всего 1,19 евро. В итоге за продукты в этом магазине вам придется заплатить 8,15 евро.

Продуктовая корзина в Maxima.
Продуктовая корзина в Maxima. Фото: Limon.ee

Почетное третье место занимает Prisma. Здесь черный хлеб также можно найти за 0,59 евро. Самое дешевое сливочное масло, которое представлено в этом магазине, стоит всего 1,19 евро, а килька - 2,29. Яйца и зеленый лук здесь чуть дешевле: за 1,95 и 1,59 евро соответственно. Таким образом, набрав в этом магазине необходимые для бутерброда продукты, покупателям предстоит оплатить счет в размере 7,61 евро.

Продуктовая корзина в Prisma.
Продуктовая корзина в Prisma. Фото: Limon.ee

На четвертом месте сеть продуктовых магазинов Coop. Самый дешевый черный хлеб здесь представлен за 0,75 евро, а за 1,79 евро - сливочное масло. Цена на кильку пряного посола в этом продуктовом точно такая же, как и в Maxima, - 1,79 евро. Яйца здесь стоят 1,49 евро, а зеленый лук - 1,69. Всего ингредиенты для бутербродов с килькой в Coop обойдутся вам в 7,51 евро.

Продуктовая корзина в Coop.
Продуктовая корзина в Coop. Фото: Limon.ee

В Rimi эстонский черный хлеб стоит столько же, сколько и в Selver, - 59 центов, а сливочное масло в этой сети продуктовых магазинов можно найти и за 1,39. Как и в предыдущих магазинах, цена на кильку пряного посола здесь точно такая же: 1,79 евро. Самые дешевые яйца здесь стоят 1,19, а шнитт-лук, родственник зеленого, в Rimi дороже, - 1,99. В сумме, за все ингредиенты для излюбленного бутерброда, вы заплатите 6,95 евро.

Продуктовая корзина в Rimi.
Продуктовая корзина в Rimi. Фото: Limon.ee

Одним из самых дешевых продуктовых магазинов оказался Grossi. Тут черный хлеб обойдется вам всего в 0,47 евро, сливочное масло - в 1,19 евро, килька пряного посола - в 1,78, а яйца - в 1,18. Единственное, в этом магазине мы не смогли найти зеленый лук, который бы продавался отдельно, поэтому покупать придется целый «комплект». За укроп, петрушку и лук вы заплатите всего 1,51 евро. И того: 6,13 евро за продукты, из которых можно приготовить любимую закуску большинства жителей Эстонии! 

Продуктовая корзина в Grossi.
Продуктовая корзина в Grossi. Фото: Limon.ee

На последнем месте красуется Lidl, в котором, к сожалению, мы не смогли найти главный ингредиент, - кильку. Но зато радуют цены на остальные продукты. Так, например, черный хлеб стоит всего 0,47 евро, сливочное масло - 1,17, яйца - 1,49, а зеленый лук - 1,19 евро. В сумме получается, что за четыре из пяти необходимых для бутербродов с килькой продуктов вы заплатите 4,32. Но кто знает, если бы в Lidl все же продавали кильку, во сколько она бы обошлась покупателям...

Продуктовая корзина в Lidl.
Продуктовая корзина в Lidl. Фото: Limon.ee

В каком продуктовом магазине покупать ингредиенты для бутербродов с килькой, выбирать вам. А мы пока напомним рецепт традиционного блюда:

Очищаем заранее отваренные яйца и нарезаем их толстыми кольцами. Нарезаем также зеленый лук, но мелко. Затем берем черный хлеб и намазываем его сливочным маслом. Сверху выкладываем филе кильки, поверх которого добавляем нарезанные яйца. Бутерброд украшаем зеленым луком и, при желании, можно также добавить свежемолотый черный перец.

Приятного аппетита! 

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