ВИДЕО «Он заслуживает "Оскар"!» Смотрите, как сурдопереводчик Егор передал выступление Томми Кэша

Исполнение Кэша на язык жестов перевел Егор Андреев, который привлек к себе внимание уже в прошлом году после Eesti Laul.

«Он лучший. Так приятно видеть, как кто-то искренне переживает и делает это так профессионально», - комментируют под статьей, опубликованной ERR в Facebook. «Сурдопереводчик заслуживает "Оскар"! Крутой парень!»; «Так прочувствовать песню и передать ее - просто супер!»

Некоторые считают, что Егор должен поехать вместе с командой Томми Кэша в Швейцарию. «Егора нужно отправить на Евровидение!» «Вместо одного охранника Томми мог бы взять с собой Егора», - пишут в комментариях.

Кроме того, пользователи оценили выбор галстука переводчика - его цвет совпадал с галстуком Томми Кэша.

Посмотреть победную песню Томми Кэша с сурдопереводом можно здесь:

Егор привлек к себе внимание в прошлом году, когда перевел на язык жестов победную песню Eesti Laul - Nendest narkootikumidest ei tea me (küll) midagi от 5MIINUST и Puuluup.

«Эта энергия и эмоции! Прямо в сердце попало», - так тогда комментировали выступление Егора.