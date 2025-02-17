Туристы рассказали, от каких городов они оказались в восторге вопреки плохим ожиданиям

В частности, автор обсуждения с ником Suninthesky11 рассказал, что они ничего не ожидал от американских городов Феникс и Хьюстон, но в итоге первый приятно удивил его едой, пейзажами и архитектурой, а второй - кухней, зеленью и музеями. Но Новый Орлеан, наоборот, оказался не таким ярким, как он ожидал.

В свою очередь пользователь thadeus_d3 оказался впечатлен шведской столицей: «Стокгольм для меня. Я думал, что это будет супердорогое, скучное место. Город был довольно дорогим, но мог многое предложить».

Тем временем, пользователь EducationalAd5712 остался в восторге от столицы Иордании Аммана.

«Я не люблю толпы, поэтому часто предпочитаю тихие города, по которым относительно легко гулять и ориентироваться. Однако мне очень понравился Амман, после пары часов привыкания к более шумному и хаотичному городу, я в конечном итоге нашел эту культуру очень гостеприимной и невероятно уникальной, плюс я увидел архитектуру, непохожую ни на одну из тех, где я был раньше», - написал путешественник.

А вот пользователь faithjoypack был приятно удивлен венгерской столицей.

«Будапешт. Никогда не интересовался посещением Восточной Европы, но я приехал туда на концерт, и это было потрясающе. Красивый город, и я открыл для себя желание посетить больше стран в этом регионе», - отметил турист.

Тем временем, пользователь didueverthink неожиданно остался доволен поездкой в итальянский Неаполь.

«Даже страшно было ехать через него, но теперь это одно из моих любимых мест. Люди, культура, море, история, еда, кофе и хаос, но одновременно расслабленный. Прекрасный город, и эта любовь не позволила мне исследовать многие другие города в Италии», - поделился опытом путешественник.

«Пуэрто-Рико... Удивлен, насколько это дешево по сравнению с другими островами Карибского бассейна. Пляжи и вода были прекрасны», - написал пользователь attractivekid.

«Я всегда говорила, что возненавижу Дубай всем сердцем. Я поехала туда по работе и мне даже немного понравилось. Это было похоже на то, что я попала в другую вселенную», - написала Cleocha.