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ФОТО 75-летняя Вера Вонг пришла на церемонию BAFTA-2025 в смелом платье

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Вера Вонг.
Вера Вонг. Фото: Ron Adar, M10s

75-летняя американская дизайнер Вера Вонг продемонстрировала свою стройную фигуру в платье без бретелек во время стильного появления на церемонии BAFTA 2025 в лондонском Royal Festival Hall. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Daily Mail.

Автор знаменитых свадебных платьев продемонстрировала смелый наряд с глубокими вырезами и шелковой белой макси-юбкой в пол.

Вера Вонг добавила к вечернему образу черную кожаную куртку и туфли.

Впоследствии Вонг позировала, отказавшись от верхней одежды, сияя накануне блестящего вечера награждения «британского Оскара». К образу американка даже добавила черные солнцезащитные очки и продемонстрировала короткую стрижку. Вера практически отказалась от украшений.

Вера Вонг.
Вера Вонг. Фото: ANDY RAIN
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