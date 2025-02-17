75-летняя американская дизайнер Вера Вонг продемонстрировала свою стройную фигуру в платье без бретелек во время стильного появления на церемонии BAFTA 2025 в лондонском Royal Festival Hall. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Daily Mail.
ФОТО ⟩ 75-летняя Вера Вонг пришла на церемонию BAFTA-2025 в смелом платье
Автор знаменитых свадебных платьев продемонстрировала смелый наряд с глубокими вырезами и шелковой белой макси-юбкой в пол.
Вера Вонг добавила к вечернему образу черную кожаную куртку и туфли.
Впоследствии Вонг позировала, отказавшись от верхней одежды, сияя накануне блестящего вечера награждения «британского Оскара». К образу американка даже добавила черные солнцезащитные очки и продемонстрировала короткую стрижку. Вера практически отказалась от украшений.