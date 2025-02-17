ФОТО «Пять»: Данила Козловский опубликовал фото с дня рождения дочери

«Пять», - подписал Козловский свои кадры с Одой Валентиной, на которых его дочь идет с воздушным шаром по улице, едет с ним в автомобиле и разбирает привезенные им подарки - несколько коробок с нарядами. Лица девочки он вновь не показал.

Козловский каждый год публикует фото с дочерью в день ее рождения. Судя по снимкам, всякий раз в этот день ритуал повторяется - актер дарит девочке одежду известных брендов и проводит с ней день.

Мать Оды - 37-летняя российская модель, актриса и кинорежиссер Ольга Зуева, которая в последние годы вместе с дочерью живет в США. Они с Козловским не регистрировали брак.

Актер рассказывал, что расстался с Зуевой практически сразу после рождения дочери в 2020 году - спустя пять лет отношений. Он также признавался, что поступил по отношению к Ольге «совершенно несправедливо и даже гадко», но причины разрыва не раскрывал.

Первой женой Козловского была актриса Уршула Магдалена Малка, с которой он учился на одном курсе. Пара развелась после трех лет совместной жизни. До Зуевой Козловский также около трех лет встречался с Юлией Снигирь. По слухам, сейчас Козловский состоит в отношениях с 37-летней Оксаной Акиньшиной.