ГОРОСКОП НА 18 ФЕВРАЛЯ Водолеев ждут сюрпризы, а Львам пора сосредоточиться на работе

Лев

Львам стоит сосредоточиться на работе – в этот день можно добиться успехов и преодолеть препятствия, долгое время мешавшие профессиональному росту. Не рассчитывайте не помощь со стороны: действовать нужно самостоятельно, даже если коллеги и руководство усомнятся в верности избранной вами тактики. Не исключены финансовые трудности, следует воздержаться от покупок.

Семейные отношения гармоничны, полны тепла и заботы. Этот день отлично подходит для того, чтобы навестить родственников, оказать им помощь. В сфере романтических привязанностей позитивные тенденции выражены слабо, есть вероятность конфликтов, серьезных разногласий. При этом вы склонны недооценивать важность тех проблем, которые возникли в отношениях с любимым человеком.

Дева

С профессиональной точки зрения день будет весьма сложным. Трудно правильно оценить открывающиеся перспективы; поступающие предложения кажутся заманчивыми, хотя на самом деле отнюдь не являются таковыми. В такой ситуации очень важно своевременно получить поддержку и помощь опытных коллег. Советы знающих людей окажутся поистине бесценными даже для тех, кто привык полагаться исключительно на собственное мнение.

В сфере личных привязанностей, напротив, дела обстоят наилучшим образом. Родственники найдут способ порадовать вас, да и любимый человек будет необыкновенно внимателен и заботлив. Не скрывайте своих чувств: признания будут встречены благосклонно, а искренность поможет наладить отношения.

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