ВИДЕО Андрей Зевакин сделал победителю Eesti Laul необычное предложение в прямом эфире

В тройку финалистов, помимо всемирно известного исполнителя, вошли также An-Marlen и Youtube-блогер Андрей Зевакин со своей девушкой.



Перед объявлением победителя участникам задали несколько вопросов. Один из них прозвучал от ведущего и журналиста Михкеля Кярмаса - он поинтересовался, какой у артистов самый грязный секрет.



Сразу после вопроса ведущего программы Pealtnägija Зевакин решил удивить своего соперника Томми Кэша и вызвал его на боксерский поединок: «У нас особых секретов нет. Независимо от сегодняшнего результата, я долго об этом думал и хочу пригласить господина Томми Кэша подраться со мной на ринге».