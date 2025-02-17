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ВИДЕО Андрей Зевакин сделал победителю Eesti Laul необычное предложение в прямом эфире

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis videost

В субботу, 15 февраля, на Unibet Arena состоялся грандиозный конкурс Eesti Laul, в суперфинал которого вышли Томми Кэш, Андрей Зевакин и An-Marlen. Перед объявлением победителя участникам предстояло ответить на несколько вопросов. Отвечая на вопросы, Андрей сделал необычное предложение своему сопернику: «Я долго об этом думал и хочу пригласить господина Томми Кэша подраться со мной на боксерском ринге». Победитель Eesti Laul принял вызов, но с одним условием.

В субботу победителем конкурса Eesti Laul стал Томми Кэш, который в мае отправится в Швейцарию представлять Эстонию на Евровидении.

В тройку финалистов, помимо всемирно известного исполнителя, вошли также An-Marlen и Youtube-блогер Андрей Зевакин со своей девушкой.

Перед объявлением победителя участникам задали несколько вопросов. Один из них прозвучал от ведущего и журналиста Михкеля Кярмаса - он поинтересовался, какой у артистов самый грязный секрет.

Сразу после вопроса ведущего программы Pealtnägija Зевакин решил удивить своего соперника Томми Кэша и вызвал его на боксерский поединок: «У нас особых секретов нет. Независимо от сегодняшнего результата, я долго об этом думал и хочу пригласить господина Томми Кэша подраться со мной на ринге».

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