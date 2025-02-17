«Не знаем, как это произошло»: племянник Сергея Зверева погиб на войне в Украине

«Мы до сих пор не знаем, как это произошло. Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Произошло страшное», - рассказал российский шоумен.

По словам Зверева, вся семья поддержала решение Андрея пойти на фронт и сражаться на стороне России, чтобы «бороться с мировым злом», пишет Фокус.

Услышав трагическое известие, стилист сразу пошел в церковь, чтобы заказать панихиду.

В сентябре 2022 года 59-летний на то время Сергей Зверев заявлял, что готов идти на войну в Украину. Так он отреагировал на провозглашение президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации. Шоумен служил в армии СССР и имеет звание старшего сержанта.