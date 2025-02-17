Tallink Silja изменила способ информирования клиентов о ценах на круизы и маршруты. Изменение было внесено после того, как весной 2024 года на это обратил внимание финский омбудсмен по правам потребителей.
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После критики Tallink пересмотрел ценовую политику
Согласно пресс-релизу Управления по конкуренции и защите прав потребителей Финляндии, в начале бронирования судоходная компания не указывала полную стоимость поездки - реальная цена становилась известна клиенту только позже, сообщает Iltalehti.