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После критики Tallink пересмотрел ценовую политику

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Суда Tallink в Таллиннском порту.
Суда Tallink в Таллиннском порту. Фото: JulieStar/Shutterstock

Tallink Silja изменила способ информирования клиентов о ценах на круизы и маршруты. Изменение было внесено после того, как весной 2024 года на это обратил внимание финский омбудсмен по правам потребителей.

Согласно пресс-релизу Управления по конкуренции и защите прав потребителей Финляндии, в начале бронирования судоходная компания не указывала полную стоимость поездки - реальная цена становилась известна клиенту только позже, сообщает Iltalehti.

Ранее ценовой календарь на странице Tallink Silja показывал стоимость поездки без обязательных топливных и экологических сборов. Эти платежи становились видимыми только после того, как потребитель выбирал конкретный рейс в календаре.

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