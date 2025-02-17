Кейт Миддлтон настояла, чтобы ее дети не участвовали в древнем жестоком обряде королевской семьи

Оказывается, на протяжении многих веков лица юных членов британской королевской семьи было принято мазать кровью их первого охотничьего трофея, будь то олень или лиса. Но супруга Уильяма и сама не испытывает большой любви к охоте, и 11-летнего Джорджа, 9-летнюю Шарлотту и 6-летнего Луи тоже старается от этой жестокой забавы оградить.

«Невестка Карла, Кэтрин, принцесса Уэльская, заняла твердую позицию и настояла, что ее дети не будут участвовать в кровопролитии», - пишет Куинн.

При этом сам король и двое его сыновей в свое время прошли этот обряд. Гарри и вовсе подробно описал свой опыт в мемуарах, чем вызвал возмущение со стороны зоозащитников. Как вспоминает принц, в 15-летнем возрасте он подстрелил оленя в окрестностях замка Балморал, после чего сопровождавший его егерь распорол добыче брюхо - а дальше сделал нечто поистине ужасающее.

«Он осторожно положил руку мне на шею и... засунул голову внутрь туши. Я попытался вырваться, но Сэнди толкнул меня глубже. Я был потрясен его безумной силой. И адским запахом. Мой завтрак выскочил из моего желудка. Через минуту я уже ничего не чувствовал, потому что не мог дышать. Мой нос и рот были полны крови, кишок и глубокого, тревожного тепла», - не поскупился Гарри на жуткие подробности в своей книге «Запасной».

Когда же егерь отпустил парня, Гарри попытался вытереть кровь с лица, но мужчина настоял, чтобы он дал ей высохнуть.