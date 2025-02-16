Герцогиня Меган Маркл отказалась от примирения с Кейт Миддлтон после победы над раком, Fabulous.
Меган Маркл отказалась от примирения с Кейт Миддлтон: «Их отношения – это скорее лед»
Королевский автор и биограф, Том Куинн, откровенно рассказал о конфликте между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
«Диагноз Кейт действительно ошеломил Меган и Гарри. Результат? Очень временное перемирие, в результате которого добрые, пусть и формальные, послания с выражением сочувствия долетели из Калифорнии в Виндзор», - рассказал источник.
Но за пределами этих формальных сообщений вражда Кейт Миддлтон и Меган Маркл продолжилась. Герцогиня Сассекская отказалась от примирения и продолжила конфликт. «Их отношения - это скорее лед, чем огонь», - заключил Куинн.
Накануне Меган Маркл раскритиковали за неуважительное отношение к женщине в инвалидной коляске. Во время мероприятия герцогиня Сассекская подвинула девушку в инвалидной коляске. Интернет-пользователи принялись критиковать жену принца Гарри, потому что она не спросила у женщины разрешения.