Мытье головы в парикмахерской может спровоцировать инсульт

Издание рассказало о состоянии, известном как синдром инсульта в салоне красоты (BPSS). Для некоторых людей мытье головы в парикмахерской может завершиться госпитализацией.

«Исследования показывают, что сидение под неудобным углом возле моек, которые используются для мытья волос во многих салонах, может вызвать боль в шее, травмы и - в очень редких случаях - даже инсульт, угрожающий жизни», - говорится в материале.

Впервые синдром инсульта в салоне красоты был обнаружен в 1993 году американским неврологом Майклом Вайнтраубом. У некоторых его пациентов развились тяжелые симптомы, связанные с инсультом, именно после мытья волос шампунем во время визита в парикмахерскую.

Во время мытья головы клиентов обычно просят сесть и закинуть голову на край специальной раковины. Исследования показывают, что чрезмерное вытягивание головы и шеи над жестким краем мойки является основной причиной BPSS.

«Необычное положение шеи, вращение шеи или резкие рывковые движения во время энергичного мытья головы могут привести к тому, что позвонки верхнего отдела позвоночного столба в области шеи будут давить на один из основных кровеносных сосудов, которые поставляют кровь к задней и нижней части мозга. Некоторые случаи BPSS также вызваны костными шпорами - крошечными костными фрагментами из шишек на позвоночнике, которые могут сжимать или разрывать артерию, находящуюся рядом с ними», - объясняет издание.

BPSS чаще всего случается у женщин старше 50 лет. Факторами риска являются сужение или истончение кровеносных сосудов и артрит шейного отдела позвоночника. Тем не менее инсульт, вызванный мытьем головы в парикмахерской, может постигнуть любого, независимо от возраста или истории болезни.

Поэтому если вы боитесь или чувствуете боль и дискомфорт во время мытья головы в салоне, попросите парикмахера изменить положение - наклонитесь над раковиной, вместо того, чтобы закидывать голову назад над краем. Если в салоне невозможно избежать мытья с запрокидыванием головы, попросите, чтобы вам предоставили поддержку для шеи.