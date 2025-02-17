ГОРОСКОП НА 17 ФЕВРАЛЯ У Водолеев отличный день, у Раков могут быть неприятности

Стрелец

День вряд ли обойдется без мелких недоразумений, но непреодолимых трудностей и серьезных проблем не принесет. Не все сразу получится хорошо, однако вы проявите настойчивость и добьетесь цели. Лучше не спорить с окружающими из-за пустяков, очень скоро все убедятся в вашей правоте. Стоит быть осторожнее во всем, что касается денег. Нежелательно делать покупки в спешке, даже незначительные суммы не стоит тратить, не подумав. Вторая половина дня подойдет для встреч с давними знакомыми. Они наверняка предложат вам что-то интересное, поделятся отличными идеями.

Козерог

Не перетруждайтесь. Этот день определенно не подходит для каких-то особенно утомительных дел, решения сложных вопросов в одиночку. Хорошо, если рядом будут люди, способные поддержать вас, помочь в решении текущих задач. Можно положиться на старых друзей, они наверняка найдут способ поднять вам настроение. Вторая половина дня – подходящее время для небольших покупок. Будет возможность приобрести вещи, которые давно вам нравились. Не исключены в это время и денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Водолей

Отличный день для поиска союзников и общения с единомышленниками. Вы отлично ладите с людьми, можете многих заразить своими идеями, вдохновить. Люди, которые прежде сомневались в вас, поймут, как ошибались, и изменят свое мнение. Вероятны приятные знакомства. Одно из них может положить начало долгой дружбе. Привычная работа будет даваться легко, вы быстро справитесь с текущими делами. Но и новые задачи не окажутся слишком сложными. Правда, для их решения потребуется изобретательность. Проверенные методы могут оказаться утомительными, так что вам придется придумать что-то новое.

Рыбы

Все получится, хоть и не сразу. В начале дня возможны какие-то мелкие разногласия, споры. Но переживать не стоит: вскоре все наладится. Стоит быть осторожнее с деньгами. Это время определенно не подходит для того, чтобы принимать решения о крупных сделках или делать серьезные покупки. Подождите немного. Вторая половина дня пройдет гораздо приятнее. У вас многое будет получаться хорошо. Стоит взяться за что-то новое и интересное. Во многих делах вы добьетесь даже лучшего результата, чем могли ожидать.