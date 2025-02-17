Беритесь за новые дела: сегодня многое будет получаться хорошо. Удастся справиться с решением сложных задач, заодно научившись тому, что вскоре пригодится. Люди, у которых много общих целей и интересов, быстро поладят и договорятся о сотрудничестве.
ГОРОСКОП НА 17 ФЕВРАЛЯ ⟩ У Водолеев отличный день, у Раков могут быть неприятности
Совместная работа может стать началом дружбы или романтической истории. Первая половина дня - благоприятное время с любой точки зрения. Во второй же стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Лучше не спешить с покупками и решением финансовых вопросов, даже если речь идет о незначительных суммах
Овен
С деловой точки зрения этот день будет отличным. Вы справитесь со сложными задачами, поймете, как добиться самых важных целей. Легко будет найти общий язык с окружающими, произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский характер. Если у вас есть оригинальные идеи, смелые планы, сегодня у вас будет шанс многих заинтересовать ими. Люди, которые прежде были настроены скептически, изменят мнение. Не последнюю роль в этом сыграет ваше обаяние.
Телец
Начало дня может быть непростым, особенно с точки зрения общения. В это время даже люди, с которыми вы раньше отлично ладили, могут понимать вас неправильно, критически относиться к вашим идеям, а порой и обижаться из-за пустяков. Но ситуация будет быстро меняться к лучшему, а во второй половине дня вас ждет масса приятных моментов. Вторая половина дня – отличное время для домашних дел и обсуждения семейных планов. Но этот период подойдет и для отдыха. Небольшая пауза в делах вам точно не повредит.
Близнецы
Начало дня будет легким и вдохновляющим. Если в последнее время у вас возникали какие-то проблемы, сейчас наверняка удастся решить их. Могут помочь люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вероятны полезные знакомства, за которыми последуют интересные предложения. Во второй половине дня сложно будет сосредоточиться на чем-то одном. Часто придется отвлекаться на какие-то мелочи, из-за этого трудно будет вовремя завершить важные дела. Но вы проявите завидную изобретательность и со всем справитесь. Вечер принесет хорошие новости от близких.
Рак
День будет напряженным и беспокойным, но не таким уж плохим. Не бросайте начатое на полпути, сейчас нужно проявить настойчивость. Не все, кто прежде обещал вам помощь, смогут сдержать слово. Лучше рассчитывать только на собственные силы, так вы не только быстрее добьетесь нужных результатов, но и сможете избежать многих неприятных моментов. Первая половина дня может показаться утомительной, вторая сложится гораздо приятнее. В это время вас ждут приятные сюрпризы и хорошие новости. Возможны и неожиданные визиты, которым вы будете очень рады.
Лев
Благоприятный день для важных и сложных дел, решения непростых вопросов. Вы ничего не забудете и не перепутаете, ни одной детали не упустите из виду. Легко будет получить важную информацию и сделать верные выводы, опираясь на нее. Вероятны хорошие новости, они могут касаться как вас лично, так и людей, которые вам особенно дороги. Не исключено, что во второй половине дня придется переключиться с собственных дел на чужие, заняться решением проблем, возникших у окружающих. А еще это время многих Львов порадует приятными встречами.
Дева
Мелкие недоразумения возможны в начале дня, но вы быстро с ними справитесь и не позволите им испортить настроение ни себе, ни кому-то другому. Позже наступит благоприятное время для важных дел, решения вопросов, на которые прежде не удавалось найти ответ. Возможны неожиданные известия, вдохновляющие новости. Не исключено, что из-за них придется изменить планы, но вы будете этому только рады. Вечер подойдет для того, чтобы заниматься домашними делами, покупать какие-то полезные вещи, чинить то, что сломалось. Все это вовсе не покажется вам утомительным.
Весы
День сложится хорошо, если вы будете прислушиваться к интуиции и следовать ее подсказкам. Добиться некоторых целей окажется даже проще, чем вы ожидали. Удачное совпадение поможет решению вопроса, над которым раньше многие ломали голову. Если вы решите сегодня взяться за что-то новое, то наверняка вскоре добьетесь первых успехов. Первая половина дня пройдет довольно спокойно, вторая же может удивить вас какими-то необычными событиями, неожиданными новостями. Возможны встречи с людьми, по которым вы скучали.
Скорпион
Действуйте. Сегодня лучше ничего не откладывать надолго: чем раньше вы возьметесь за сложные и важные дела, тем лучше с ними справитесь. Многие будут готовы поддержать ваши идеи, помочь, если это потребуется. Однако самые серьезные вопросы нужно решать самостоятельно – с ними вряд ли кто-то справится лучше, чем вы. Отлично пройдут любые встречи в неформальной обстановке. Хотите кому-то понравиться? Позовите этого человека туда, где вам хорошо. Любая беседа пройдет непринужденно, если вы будете чувствовать себя комфортно.
Стрелец
День вряд ли обойдется без мелких недоразумений, но непреодолимых трудностей и серьезных проблем не принесет. Не все сразу получится хорошо, однако вы проявите настойчивость и добьетесь цели. Лучше не спорить с окружающими из-за пустяков, очень скоро все убедятся в вашей правоте. Стоит быть осторожнее во всем, что касается денег. Нежелательно делать покупки в спешке, даже незначительные суммы не стоит тратить, не подумав. Вторая половина дня подойдет для встреч с давними знакомыми. Они наверняка предложат вам что-то интересное, поделятся отличными идеями.
Козерог
Не перетруждайтесь. Этот день определенно не подходит для каких-то особенно утомительных дел, решения сложных вопросов в одиночку. Хорошо, если рядом будут люди, способные поддержать вас, помочь в решении текущих задач. Можно положиться на старых друзей, они наверняка найдут способ поднять вам настроение. Вторая половина дня – подходящее время для небольших покупок. Будет возможность приобрести вещи, которые давно вам нравились. Не исключены в это время и денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Водолей
Отличный день для поиска союзников и общения с единомышленниками. Вы отлично ладите с людьми, можете многих заразить своими идеями, вдохновить. Люди, которые прежде сомневались в вас, поймут, как ошибались, и изменят свое мнение. Вероятны приятные знакомства. Одно из них может положить начало долгой дружбе. Привычная работа будет даваться легко, вы быстро справитесь с текущими делами. Но и новые задачи не окажутся слишком сложными. Правда, для их решения потребуется изобретательность. Проверенные методы могут оказаться утомительными, так что вам придется придумать что-то новое.
Рыбы
Все получится, хоть и не сразу. В начале дня возможны какие-то мелкие разногласия, споры. Но переживать не стоит: вскоре все наладится. Стоит быть осторожнее с деньгами. Это время определенно не подходит для того, чтобы принимать решения о крупных сделках или делать серьезные покупки. Подождите немного. Вторая половина дня пройдет гораздо приятнее. У вас многое будет получаться хорошо. Стоит взяться за что-то новое и интересное. Во многих делах вы добьетесь даже лучшего результата, чем могли ожидать.