Голливуд выбирает актеров по числу подписчиков в соцсетях: известная актриса раскрывает секреты

По ее словам, продюсеры все чаще предпочитают работать с актерами, у которых есть большая аудитория в Instagram и других соцсетях.

«Я чувствую токсичность соцсетей, но не могу от них отказаться. Ведь наличие огромной аудитории может сыграть ключевую роль в финансировании фильма», - призналась Хоук. Актеры, по ее мнению, вынуждены быть не только талантливыми, но и популярными в сети, чтобы привлечь внимание продюсеров.

Майя также добавила, что некоторые режиссеры настоятельно советуют не удалять аккаунты в соцсетях. «Если я удалю свой Instagram, мне будет гораздо труднее найти роль. Продюсеры требуют от актеров наличия определенного количества подписчиков. Если я уберу свои 8.9 миллионов, режиссеру придется искать кого-то с такой же аудиторией», - объяснила актриса.

Этот комментарий вызвал отклик у продюсера Джо Руссо, который поделился своей историей в TikTok. Он рассказал, что в 2020 году ему не разрешили взять на роль звезду «Игры престолов», у которой было 900 тыс. подписчиков вместо 1 миллиона. Многие подписчики считают, что речь идет о Алфи Аллене, который играл Теона Грейджоя.

«Это большая проблема. Подбирать людей по количеству подписчиков — это неправильно. Талант должен быть на первом месте. Но, похоже, эта практика никуда не уходит. Актеры, которые в знак протеста удаляют аккаунты, наносят вред своей карьере», - заявил Руссо.

Тема выбора актеров по числу подписчиков в соцсетях продолжает набирать популярность в индустрии, и, похоже, тренд не исчезнет в ближайшее время. Влияние социальных сетей на Голливуд становится все более очевидным, и актеры, которые игнорируют этот фактор, могут столкнуться с трудностями в поиске новых ролей.