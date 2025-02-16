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Этот остров знаменит людьми, доживающими до ста лет: секрет кроется в удивительном напитке?

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Фото статьи
Фото: Tint Media / Shutterstock

Итальянский остров Сардиния, известный своей захватывающей природой и солнечным климатом, также является одной из так называемых синих зон мира - регионов, где люди живут необычно долго. Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер много лет изучал, почему именно жители этого итальянского острова часто достигают ста лет.

Бюттнер считает, что секрет их долгой жизни заключается не только в здоровом образе жизни, но и в одном удивительном напитке - красном вине.

Хотя чрезмерное употребление алкоголя чревато серьезными проблемами со здоровьем, Бюттнер отмечает, что ежедневное умеренное потребление красного вина среди жителей Сардинии может быть одним из ключей к их долголетию.

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