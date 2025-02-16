Этот остров знаменит людьми, доживающими до ста лет: секрет кроется в удивительном напитке?

Итальянский остров Сардиния, известный своей захватывающей природой и солнечным климатом, также является одной из так называемых синих зон мира - регионов, где люди живут необычно долго. Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер много лет изучал, почему именно жители этого итальянского острова часто достигают ста лет.