Эмма Хеминг Уиллис не сдается и посвящает трогательное послание своему мужу Брюсу Уиллису, который сражается с деменцией, пишет mixnews.
Любовь, которая сильнее болезни: Эмма Хеминг Уиллис трогательно поддержала Брюса Уиллиса
Эмоциональный подарок от жены актера для его поклонников и семьи
С того самого момента в 2009 году, когда они поженились на островах Теркс и Кайкос, любовь Эммы Хеминг к мужу Брюсу Уиллису проявлялась как нечто вечное, как те чувства, что становятся основой фразы «пока смерть не разлучит нас». И доказательства этого можно найти в её преданности и заботе о нем в его болезни, которую так же поддерживают его бывшая жена Деми Мур и дочери, которых он имеет от этого брака.
Великая история любви
Но если этого было бы недостаточно, Эмма решила поделиться с подписчиками и поклонниками знаменитого мужа моментами счастья, проведёнными вместе с ним. На праздник Святого Валентина жена Брюса Уиллиса выложила в Instagram фотографии, на которых актер выглядит здоровым и счастливым в компании Эммы во время, видимо, счастливого отпуска. Хотя фото не самое удачное с точки зрения перспективы Брюса, он всё же выглядит довольным.
К этому изображению Эмма добавила фразу: «Ты + смех = моя любимая история любви», а также опубликовала в своих сториз чёрно-белую фотографию, на которой она целует Брюса. К снимку она прикрепила песню «Sky’s the Limit» в исполнении Notorious B.I.G.
Эмма открылась в соцсетях, несмотря на боль
Хотя Эмма часто делится постами о своем муже, в этот раз её слова наполняют не только боль, но и стойкость в борьбе с фронтотемпоральной деменцией, с которой Брюса Уиллиса диагностировали в 2023 году. Уже на его странице можно было увидеть фото, сделанное во время разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе, на котором Брюс Уиллис приветствует полицейского, благодарящего его за работу.
Для Эммы День святого Валентина традиционно является тем временем, когда она делится с миром самыми интимными моментами со своим мужем и не упускает случая заглянуть в фотоальбом, где отец её дочерей Мейбл Рэй Уиллис (12 лет) и Эвелин Пен Уиллис (10 лет) запечатлён в самых разных ситуациях - в лучшие для него времена.