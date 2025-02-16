Любовь, которая сильнее болезни: Эмма Хеминг Уиллис трогательно поддержала Брюса Уиллиса

Эмоциональный подарок от жены актера для его поклонников и семьи

С того самого момента в 2009 году, когда они поженились на островах Теркс и Кайкос, любовь Эммы Хеминг к мужу Брюсу Уиллису проявлялась как нечто вечное, как те чувства, что становятся основой фразы «пока смерть не разлучит нас». И доказательства этого можно найти в её преданности и заботе о нем в его болезни, которую так же поддерживают его бывшая жена Деми Мур и дочери, которых он имеет от этого брака.

Великая история любви

Но если этого было бы недостаточно, Эмма решила поделиться с подписчиками и поклонниками знаменитого мужа моментами счастья, проведёнными вместе с ним. На праздник Святого Валентина жена Брюса Уиллиса выложила в Instagram фотографии, на которых актер выглядит здоровым и счастливым в компании Эммы во время, видимо, счастливого отпуска. Хотя фото не самое удачное с точки зрения перспективы Брюса, он всё же выглядит довольным.

К этому изображению Эмма добавила фразу: «Ты + смех = моя любимая история любви», а также опубликовала в своих сториз чёрно-белую фотографию, на которой она целует Брюса. К снимку она прикрепила песню «Sky’s the Limit» в исполнении Notorious B.I.G.