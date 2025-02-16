Ами решила пренебречь традициями на своей свадьбе и отказалась от белого платья. В интернете ее прозвали «Ленивой невестой». Девушка на объяснила свою позицию.
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«Ленивая невеста» поразила гостей своим свадебным нарядом
Ами и ее новоиспеченный муж решили сэкономить как можно больше денег на своей свадьбе. В качестве места для церемонии они арендовали местную библиотеку, прическу и макияж невеста сделала сама, а вместо традиционного белого платья она надела обычные синие джинсы, клетчатую фланелевую рубашку и ботинки. Жених тоже не стал утруждать себя выбором нарядной одежды.