Жизнь женщины превратилась в фильм ужасов после получения жуткого письма

Однажды женщина обнаружила в почтовом ящике письмо, адресованное ей, из другого штата. Открыв конверт, ее мгновенно охватил страх: в письме был короткий тревожный текст «Думаю только о тебе» и маленький пакетик с обрезками чьих-то ногтей и пальцев.

После получения письма женщина обновила настройки конфиденциальности своих аккаунтов в соцсетях и удалила ранее опубликованные личные данные. Она добавила: «Я подала заявление в полицию, но они не проявили большого интереса. Я отдала это письмо на хранение коллеге, потому что не хочу держать его у себя дома, но однажды оно может стать уликой... Это все очень странно, и чем дольше не находится объяснение, тем страшнее становится».