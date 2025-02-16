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Жизнь женщины превратилась в фильм ужасов после получения жуткого письма

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Женщина переехала в новый дом всего десять месяцев назад и сообщила свой адрес только узкому кругу близких людей. Она была шокирована, когда в один день достала из почтового ящика конверт, адресованный ей. Содержимое конверта было крайне жутким.

Однажды женщина обнаружила в почтовом ящике письмо, адресованное ей, из другого штата. Открыв конверт, ее мгновенно охватил страх: в письме был короткий тревожный текст «Думаю только о тебе» и маленький пакетик с обрезками чьих-то ногтей и пальцев.

После получения письма женщина обновила настройки конфиденциальности своих аккаунтов в соцсетях и удалила ранее опубликованные личные данные. Она добавила: «Я подала заявление в полицию, но они не проявили большого интереса. Я отдала это письмо на хранение коллеге, потому что не хочу держать его у себя дома, но однажды оно может стать уликой... Это все очень странно, и чем дольше не находится объяснение, тем страшнее становится».

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