Женщина переехала в новый дом всего десять месяцев назад и сообщила свой адрес только узкому кругу близких людей. Она была шокирована, когда в один день достала из почтового ящика конверт, адресованный ей. Содержимое конверта было крайне жутким.
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Жизнь женщины превратилась в фильм ужасов после получения жуткого письма
Однажды женщина обнаружила в почтовом ящике письмо, адресованное ей, из другого штата. Открыв конверт, ее мгновенно охватил страх: в письме был короткий тревожный текст «Думаю только о тебе» и маленький пакетик с обрезками чьих-то ногтей и пальцев.