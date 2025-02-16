Что произойдет с вашим телом, если будете ежедневно пить травяной чай: ответ диетологов

Травяной чай готовят путем заваривания сушеных трав, цветов, фруктов, семян или специй в горячей воде. Хотя он не богат витаминами, в нем содержатся антиоксиданты, полифенолы и другие биологически активные соединения, заявляет зарегистрированный диетолог Элизабет Харрис. Поэтому диетологи рассказали, как ежедневное употребление травяного чая влияет на организм в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В отличие от черного или зеленого чая, травяные чаи не содержат кофеина, подчеркивает другой диетолог, Гизела Бувье. Они способствуют расслаблению, улучшают пищеварение и помогают поддерживать водный баланс в организме.

Что произойдет, если пить травяной чай каждый день?

Травяной чай - это, по сути, вода, поэтому он увлажняет организм, делая кожу более упругой и свежей. Особенно полезен чай из гибискуса, так как он богат антиоксидантами, которые борются со старением.

Кроме того, если вы страдаете от вздутия живота, запоров или синдрома раздраженного кишечника (СРК), попробуйте пить чай с мятой. Он расслабляет стенки кишечника, облегчая неприятные симптомы.

А еще, если у вас наблюдаются проблемы со сном, стоит присмотреться к чаю с ромашкой и лавандой. Исследования показали, что ромашковый чай особенно эффективен для пожилых людей. Однако не рекомендуется пить чай прямо перед сном, так как захотите в туалет посреди ночи.

Если будете пить чай с розмарином и гинкго билоба, то сможете улучшить собственные когнитивные функции и снизить воспаление в мозге, риск болезни Альцгеймера и деменции, а также улучшить память.

Если хотите укрепить сердце, попробуйте чай из гибискуса или корицы. Исследования показали, что гибискус эффективнее многих других чаев в снижении давления, а корица, например, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Самое главное во всех этих случаях - не добавлять в чай сахар или другие искусственные подсластители.