Томми Кэш после победы на Eesti Laul: настоящее соревнование только начинается!

«Сила, вера и осознание. Не знаю, столько мыслей одновременно в голове. Когда жюри начали раздавать баллы, я вдруг стал совершенно спокоен. Будто всегда знал, что выиграю. Я рад, что наконец смогу воплотить в жизнь все, что задумал», - описывает он свои свежие эмоции ведущей.