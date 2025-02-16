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Томми Кэш после победы на Eesti Laul: настоящее соревнование только начинается!

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis saatest

В передаче Hommik Anuga показали эксклюзивные интервью прямо с Eesti Laul, где высказался и Томми Кэш, который поедет представлять Эстонию на «Евровидении».

«Сила, вера и осознание. Не знаю, столько мыслей одновременно в голове. Когда жюри начали раздавать баллы, я вдруг стал совершенно спокоен. Будто всегда знал, что выиграю. Я рад, что наконец смогу воплотить в жизнь все, что задумал», - описывает он свои свежие эмоции ведущей.

Что именно музыкант планирует устроить на сцене «Евровидения», остается в тайне: «Пока не могу рассказать. У нас, возможно, нет таких больших денег, как у Швеции или других крупных стран, но, поверьте мне, мы наделаем много шума».

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