Эксперт по туризму посоветовал самое романтическое место для отдыха

Саймон Линч, глобальный директор по продуктам Scott Dunn, отметил, что Венеция пользуется огромным спросом у туристов в феврале.

«Вместо нее рассмотрите Тоскану. Известная искусством и архитектурой эпохи Возрождения, Тоскана предлагает настоящий итальянский опыт», - посоветовал он.

Линч объяснил, что в Тоскане можно пойти на кулинарный мастер-класс, отправиться на экскурсию по виноградникам и прогулки по сельской местности, поскольку умеренная температура 10°C-12°C идеально подходит для этого.

Тоскана известна зелеными холмами, умиротворяющей атмосферой и настоящим итальянским очарованием. Она является родиной итальянского Возрождения, а также славится вином и объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, Тоскана находится близко от Флоренции. А в целом в регионе Тоскана находятся некоторые из самых известных достопримечательностей, включая Пизанскую башню, Флорентийский собор, башни Сан-Джиминьяно и площадь Пьяцца-дель-Кампо в Сиене.​