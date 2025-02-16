Отвлекал Трампа от указов: Илон Маск привел своего сына Х в Овальный кабинет

53-летний миллиардер навестил Трампа в сопровождении своего маленького сына X Æ A-12, также известного как X.

Пока Трамп и фотографы умилялись малышу, который расшалился и ползал по полу, Илон Маск сделал несколько смелых заявлений о своей работе в Департаменте эффективности правительства при Белом доме.

Так, один из указов призван значительно сократить численность федеральных служащих, заставив агентства нанимать не более одного сотрудника на каждых четырех увольняющихся сотрудников.

«Мы находим странным, что, знаете ли, в бюрократии есть немало людей, которые якобы получают зарплату в несколько сотен тысяч долларов, но каким-то образом умудряются накопить десятки миллионов долларов чистого капитала, пока они находятся на этой должности. Именно это и произошло в USAID. Возможно, они очень хороши в инвестировании, и в таком случае нам, возможно, стоит прислушаться к их инвестиционному совету», - сказал Маск.

Он также бездоказательно утверждал, что должностные лица USAID брали «откаты».

Маск смело заявил, что DOGE (Департамент эффективности правительства) действовал максимально прозрачно в своих попытках уменьшить количество работников.

Когда его спросили о недоброжелателях, Маск заявил, что американский народ проголосовал за эти сокращения.

«У меня есть недоброжелатели? Я в это не верю», - ответил миллиардер.

Сам Илон Маск появился в Овальном кабинете в черном пальто и кепке с надписью «сделаем Америку снова великой» - предвыборным лозунгом Дональда Трампа. Но наряд его сына привлек особое внимание: на нем было светлое пальто, жилет и очень толстая золотая цепь. Неясно, было ли это украшение, или у цепи было иное предназначение.