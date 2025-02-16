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«Ужас! Как итальянец, я чувствую себя оскорбленным!» Фанаты «Евровидения» недовольны победой Томми Кэша

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Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

На проходившем в Unibet Arena конкурсе Eesti Laul победителем стал Томми Кэш. В мае он представит Эстонию на «Евровидении» в Швейцарии. Эта новость также появилась на официальной странице «Евровидения» в Instagram, под которой фанаты оставили множество негативных комментариев.

В субботу, 15 февраля, в Unibet Arena прошел финал Eesti Laul, где Томми Кэш с большим отрывом победил. Музыкант набрал целых 83 процента голосов зрителей. Таким образом, уже через пару месяцев он отправится в Швейцарию представлять Эстонию на Евровидении.

Если жители Эстонии были в основном единодушны в своем решении отправить одного из самых известных артистов страны на конкурс, то у зарубежных фанатов мнение по этому поводу оказалось не таким положительным.

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