«Ужас! Как итальянец, я чувствую себя оскорбленным!» Фанаты «Евровидения» недовольны победой Томми Кэша

На проходившем в Unibet Arena конкурсе Eesti Laul победителем стал Томми Кэш. В мае он представит Эстонию на «Евровидении» в Швейцарии. Эта новость также появилась на официальной странице «Евровидения» в Instagram, под которой фанаты оставили множество негативных комментариев.