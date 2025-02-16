Ким Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом

Телезвезда намекнула на причину своего развода со скандальным рэпером в эпизоде шоу «Семейство Кардашьян».

Ким сделала редкий комментарий о «самой тяжелой части» расторжения брака, когда она говорила со своей мамой Крис Дженнер и сестрой Хлои Кардашьян, чтобы обсудить недавнее воссоединение последней с ее бывшим мужем Ламаром Одомом.

Признав, что они «слишком быстро поженились», Хлои поддержала свое решение, сказав: «Это была любовь всей моей жизни. И если бы не наркотики, я знаю, что мы были бы женаты до сегодняшнего дня. Я знаю, что тогда выбрала правильного человека. Никто из нас не знал, что он употребляет наркотики, пока не прошел по крайней мере год. Вот что было таким ужасным», - сказала сестра Ким Кардашьян.

Хлои вышла замуж за Одома в 2009 году, а в 2013 году подала на развод из-за его измены и наркомании.

Тем временем Ким сказала своей младшей сестре: «Это самое трудное».

«Я была там, когда вы не предусмотрели, что происходит что-то, что действительно меняет личность человека, и тогда он уже не тот самый человек, и вы никогда не можете вернуть этого человека, но вы не можете жить с новым человеком. Я понимаю», - отметила Ким, судя по всему, размышляя о разводе с Уэстом в 2022 году.

Ким призналась, что тяжело, когда человек не хочет, чтобы его брак распался по личным причинам, но обстоятельства меняются, что заставляет брак расторгнуть.