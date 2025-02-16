ВИДЕО Победитель Eesti Laul Томми Кэш: я действительно хочу выиграть «Евровидение»

Несмотря на то что в финале Томми Кэш набрал 83 процента голосов зрителей, до самого конца он не был уверен в победе. «Это ведь все-таки конкурс. Я не могу контролировать людей, здесь слишком много факторов: шоу, мой голос, какой день, кто соперники. Столько всего», - сказал он на пресс-конференции.