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ВИДЕО Победитель Eesti Laul Томми Кэш: я действительно хочу выиграть «Евровидение»

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На проходившем в Unibet Arena конкурсе Eesti Laul победителем стал Томми Кэш. В мае он представит Эстонию на «Евровидении» в Швейцарии. На пресс-конференции Томми признался, что хотел бы занять первое место и там.

Несмотря на то что в финале Томми Кэш набрал 83 процента голосов зрителей, до самого конца он не был уверен в победе. «Это ведь все-таки конкурс. Я не могу контролировать людей, здесь слишком много факторов: шоу, мой голос, какой день, кто соперники. Столько всего», - сказал он на пресс-конференции.

Многие международные поклонники, посмотрев его выступление на Eesti Laul, отметили, что шоу было недостаточно шокирующим. «С первого дня, как вышел этот трек, я читал множество комментариев от так называемых фанатов, что это, мол, совсем не песня Томми Кэша. Но уже на следующий день эта песня стала номером один абсолютно на всех стриминговых платформах», - ответил он критикам.

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