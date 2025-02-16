На проходившем в Unibet Arena конкурсе Eesti Laul победителем стал Томми Кэш. В мае он представит Эстонию на «Евровидении» в Швейцарии. На пресс-конференции Томми признался, что хотел бы занять первое место и там.
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ВИДЕО ⟩ Победитель Eesti Laul Томми Кэш: я действительно хочу выиграть «Евровидение»
Несмотря на то что в финале Томми Кэш набрал 83 процента голосов зрителей, до самого конца он не был уверен в победе. «Это ведь все-таки конкурс. Я не могу контролировать людей, здесь слишком много факторов: шоу, мой голос, какой день, кто соперники. Столько всего», - сказал он на пресс-конференции.