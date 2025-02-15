ФОТО На эстонском отборе на Евровидение-2025 Томми Кэша поддерживает финская звезда Käärijä

Käärijä представлял Финляндию на Евровидении в 2023 году, где с песней Cha Cha Cha занял второе место и завоевал сердца европейцев и всего мира.

Теперь Käärijä занял место в грин-руме Unibet Arena, где поддерживает Томми Кэша. Еще днем он призвал в своих соцсетях голосовать именно за Томми Кэша, а к финалу надел футболку с надписью Vote for Tommy, что означает «Голосуйте за Томми».