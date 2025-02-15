«Травму, которую пережила моя семья, невозможно будет забыть». С Jay-Z сняли обвинения в изнасиловании 13-летней девочки

Адвокаты Jay-Z указали на несоответствия в рассказе женщины. К примеру, обвинитель заявляла, что после случившегося ее забрал отец, которому она позвонила с заправочной станции. Однако мужчина, которому пришлось бы ехать за дочерью на Манхэттен несколько часов, не смог подтвердить этот факт.

Также женщина вспоминала, что в тот вечер, когда над ней якобы было совершено насилие, она беседовала с участником группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Однако этого быть не могло, ведь музыкант тогда гастролировал по Среднему Западу.

Истица и ее адвокат отказались давать комментарии прессе, а Jay-Z, напротив, выступил с официальным заявлением: «Я бы никому не пожелал такого опыта. Травму, которую пережила моя семья, невозможно будет забыть. Система дала сбой. Конечно, суд должен защищать жертв, но с такой же этической ответственностью суды обязаны защищать невиновных от обвинений без каких-либо доказательств. Пусть восторжествует правда для всех жертв и тех, кто был ложно обвинен».

Отметим, что иск был отозван с отказом от права повторного обращения в суд. Имя обвинительницы так и осталось неизвестным. В ее заявлении говорилось, что насильственные действия над ней были совершены в 2000 году на вечеринке P.Diddy. По ее словам, в какой-то момент ей предложили выпить напиток, после чего у нее началось головокружение. Девушка ушла в комнату, чтобы отдохнуть, и вскоре туда вошли Jay-Z и P.Diddy. Там же они якобы и изнасиловали ее на глазах у «знаменитости женского пола». Позже истица говорила, что могла ошибиться в некоторых деталях той ночи.

После того как против Jay-Z были выдвинуты обвинения, он продолжал выходить в свет, в том числе со своей женой, 43-летней Бейонсе, и дочерью - 13-летней Блу Айви. По слухам, не прятаться от прессы знаменитостям посоветовал специалист по кризисным ситуациям. Хоть семья и демонстрировала на публике сплоченность, в Сети то и дело появлялись слухи о том, что брак Бейонсе и Jay-Z находится под угрозой.