Мадонна в шубе, чулках и с молодым любовником на вечеринке в Нью-Йорке

Мадонна и ее возлюбленный, футболист Аким Моррис, вместе несколько месяцев. Об их отношениях стало известно в июле прошлого года. По слухам, в конце прошлого года пара расставалась, но новогодние каникулы они провели вместе с ее детьми - 28-летней дочерью Лурдес от Карлоса Леона, 24-летним сыном Рокко от Гая Ричи, а также приёмными Дэвидом Бандой (19 лет), Мерси (18 лет), Стеллой и Эстер (12 лет). Тогда же певица намекнула на помолвку с Акимом.