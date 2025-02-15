Мадонна посетила громкую вечеринку в честь Дня святого Валентина, организованную ее другом, фэшн-фотографом Мертом Аласом, в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Он опубликовал фото со звездой в соцсетях.
Мадонна в шубе, чулках и с молодым любовником на вечеринке в Нью-Йорке
На снимках 66-летняя певица позирует в прозрачном лонгсливе, чулках и шубе в компании Мерта Аласа, модели Авенг Аде-Чуол, 22-летнего рэпера NLE Choppа и своего 28-летнего бойфренда Акима Морриса.
Мадонна и ее возлюбленный, футболист Аким Моррис, вместе несколько месяцев. Об их отношениях стало известно в июле прошлого года. По слухам, в конце прошлого года пара расставалась, но новогодние каникулы они провели вместе с ее детьми - 28-летней дочерью Лурдес от Карлоса Леона, 24-летним сыном Рокко от Гая Ричи, а также приёмными Дэвидом Бандой (19 лет), Мерси (18 лет), Стеллой и Эстер (12 лет). Тогда же певица намекнула на помолвку с Акимом.
Последние годы Мадонна встречалась с мужчинами намного моложе себя. До Акима у нее был роман с 30-летним боксёром Джошем Поппером и 23-летней моделью Эндрю Дарнеллом.