Канье Уэст может потерять еще 25 миллионов долларов

Инсайдеры утверждают, что американский рэпер может столкнуться с еще одним финансовым ударом после того, как его жена Бьянка Цензори была настолько травмирована его антисемитским поведением, что теперь отказывается продолжать съемки их нового фильма.

Это произошло после сообщений о том, что Уэст потерял сделку на 20 миллионов долларов после выходки его жены на церемонии «Грэмми-2025», когда Цензори позировала почти обнаженной на красной дорожке.

Бьянка играет главную роль в вымышленном художественном фильме, частично снятом в Японии и созданном Канье и их творческим кругом, с акцентом на женское тело как на демонстрацию.

Впрочем, теперь она пытается оправиться от его активности в X, когда Уэст публиковал ряд антисемитских, гомофобных и сексистских постов, а также использовал свой веб-сайт Yeezy для продажи белой футболки со свастикой за 20 долларов.

Скандал поставил под угрозу судьбу их фильма стоимостью 25 миллионов долларов, поскольку двое продюсеров на грани выхода из проекта.

«Бьянка глубоко травмирована действиями Канье, и она совершенно не согласна с этими взглядами. Она в ужасе от того, что он сделал, как и многие люди, близкие к Йе. Ее это настолько смутило, что она сейчас отказывается продолжать съемки», - рассказал инсайдер.

В частности, стало известно, что фильм полностью профинансирован Уэстом и его женой. Картина будет раскрывать тему, что стыд за то, что ты голый, не является естественным для людей и что непристойность существует только в голове.

Съемки фильма Канье Уэста недавно завершились в Японии, но планировалось продолжить их в другом месте. Сейчас процесс приостановлен.