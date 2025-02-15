62-летняя Деми Мур снялась в роскошной фотосессии

Американская актриса и номинантка на «Оскар 2025» Деми Мур стала героиней нового номера журнала The Wrap. Знаменитость не только дала большое интервью незадолго до церемонии награждения, но и позировала в дизайнерских нарядах, демонстрируя неувядающую красоту и длинные стройные ноги.

На обложке она позирует в оригинальном розовом топе и черных плотных колготах с черными туфлями, полулежа на диване. Также она выглядит неотразимо в коралловом фактурном платье с глубоким декольте и открытыми плечами.

Золотое платье, похожее на фольгу вкупе с высокими белыми перчатками придают ей еще больше блеска. Над образами звезды работал ее давний стились Брэд Горески.