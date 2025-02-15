Без принца Гарри: почему Меган Маркл раньше покинула «Игры непобедимых»

«Это была заранее спланированная договоренность, чтобы она могла быть с детьми, пока герцог продолжает поддерживать остальные Игры», - рассказал инсайдер.

Принц Гарри, основатель соревнований для раненых военных и ветеранов, и его жена Меган Маркл не взяли своих детей - 5-летнего принца Арчи и 3-летнюю принцессу Лилибет - на игры в Ванкувере, Канада.

Другой источник сообщил, что герцогиня Сассекская придерживалась подобной модели для Игр 2023 года, когда она прибыла в разгар события и провела пять дней с Гарри в Дюссельдорфе, Германия.

Тем временем сын британского короля Карла III останется в Ванкувере до церемонии закрытия в воскресенье, 16 февраля.

Супруги Сассекские прибыли в Канаду на выходных и посетили ряд мероприятий вместе. В течение последних нескольких дней Меган Маркл делилась закулисными кадрами из их приключений в своем недавно активированном аккаунте Instagram.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. Через год родился их первенец, принц Арчи. В 2020 пара с сыном покинула Великобританию и поселилась в США. В 2021 на свет появилась дочь Гарри и Меган - принцесса Лилибет Диана.