Отказ от завтрака может показаться безобидным способом сэкономить время, но наука говорит об обратном. Исследования доказывают, что эта привычка влияет не только на аппетит, но и нарушает работу гормонов, повышает кровяное давление и сказывается на сердце. Как лучше начать свое утро?
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Скажи стрессу «прощай» – этот завтрак творит настоящие чудеса!
Кортизол, или гормон стресса, следует естественному суточному ритму: его уровень повышается утром, чтобы разбудить нас, а затем постепенно снижается в течение дня. Завтрак сигнализирует организму о том, что пора стабилизировать кортизол и начать новый день. Иными словами, отказ от завтрака удерживает организм в состоянии стресса дольше.