Скажи стрессу «прощай» – этот завтрак творит настоящие чудеса!

Отказ от завтрака может показаться безобидным способом сэкономить время, но наука говорит об обратном. Исследования доказывают, что эта привычка влияет не только на аппетит, но и нарушает работу гормонов, повышает кровяное давление и сказывается на сердце. Как лучше начать свое утро?