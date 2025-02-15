Всего через несколько часов станет известно, кто будет представлять Эстонию на «Евровидении» в этом году. Чтобы все прошло гладко, в субботу днем в Unibet Arena состоялась генеральная репетиция. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кто поедет на «Евровидение»? Загляни на генеральную репетицию и узнай, чего ждать от финала Eesti Laul
В финале Eesti Laul за победу будут бороться 16 артистов. Среди участников - Ant, Stereo Terror, Janek, Räpina Jack feat. Kaisa Ling, Johanna Elise, Felin, Elysa, Gem98, An-Marlen, Frants Tikerpuu, Anna Sahlene, Tuuli Rand, Minimal Wind, Andrei Zevakin feat. Karita, Tommy Cash и Marta Lotta.