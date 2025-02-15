По словам читателя, сотни финских выпускников заполонили отель Viru в Таллинне. Житель столицы прислал в редакцию Elu24 фотографии, сделанные во время их прибытия.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Туристы в феврале – это настоящее благословение...» Финские абитуриенты снова заполонили отель в центре Таллинна?
В Финляндии абитуриенты освобождены от занятий, и февраль посвящен подготовке к выпускным экзаменам. Раньше перед экзаменами устраивали вечеринки на круизах в Стокгольм, но в последние годы молодежь все чаще выбирает Таллинн, сообщает Актуальная камера.